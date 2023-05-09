經濟數據｜內地4月出口升8.5% 進口瀉7.9%

中國海關總署公布，以美元計上月進出口總值5,006.3億美元，按年增1.1%，增幅顯著收窄，而按月瀉7.8%，出口總值2,954.2億美元，按年及按月分別升8.5%及跌6.4%，3月分別按年增14.8%，按月漲47.5%。至於進口貨值2,052.1億美元，按年及按月分別挫7.9%及9.7%，均遜預期。貿易順差902.1億美元，擴大82.3%。
至於首4個月進出口總值1.94萬億美元，下降1.9%，出口涉約1.12萬億美元，增2.5%；進口總值8,227.6億美元，挫7.3%；貿易順差2,941.9億美元，擴大45%。
人幣計價 首4個月出口漲逾一成
另外，倘以人民幣計價，上月進出口總值約3.43萬億元人民幣，按年漲8.9%，按月則下滑7.4%，出口總值約2.02萬億元人民幣，按年升16.8%，按月跌6%；進口總值1.41萬億元人民幣，按年降0.8%，按月則挫9.4%；貿易順差6,184.4億元人民幣，擴大96.5%。首4個月進出口總值13.32萬億元人民幣，同比多5.8%，出口總值約7.67萬億元人民幣，漲10.6%；進口總值涉5.65萬億元人民幣，微升0.02%；貿易順差2.02萬億元人民幣，擴大56.7%。
首4個月對東盟、歐盟進出口錄增長，對美國、日本等錄下降，東盟為第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為2.09萬億元人民幣，飆13.9%，佔外貿總值15.7%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為1.5萬億元人民幣，減4.2%，佔11.2%。其中對美國出口1.09萬億元人民幣，跌7.5%；自美國進口4,100.6億元人民幣，揚5.8%；對美貿易順差6,768.9億元人民幣，收窄14.1%。
進口放緩速度超預期
分析指，上月貿易數據疲弱，與製造業採購經理指數(PMI)走勢一致，進口放緩幅度超預期，反映內地經濟仍處恢復階段。