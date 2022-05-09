經濟數據｜內地4月出口增長顯著放緩

中國海關總署公布，今年4月以美元計，出口總值2,736.2億美元，按年增長3.9%，較市場預期升2.7%為佳，按月則跌0.9%，亦較3月按年增長14.7%，增幅顯著回軟；進口總值2,225億美元，按年持平，優於預期跌3%，按月則減2.8%，3月下滑0.1%。貿易順差511.2億美元。以人民幣計價，上月出口1.74萬億元人民幣，按年揚1.9%，低於預期升3.1%，按月則跌0.6%，較3月漲12.9%，增幅收窄；進口1.41萬億元人民幣，按年減2%，市場預期跌3.3%，按月則瀉2.5%，3月則跌1.7%，貿易順差3,250.8億元。

至於今年首4個月，以美元計，出口1.09萬億美元，增長12.5%；進口8,814.2億美元，升7.1%；貿易順差2,129.3億美元，增加42.3%。以人民幣計，出口涉6.97萬億元人民幣，漲10.3%；進口5.61萬億元人民幣，增5%；貿易順差1.36萬億元人民幣，飆39.2%。

東盟續為第一大貿易夥伴

東盟續為內地第一大貿易夥伴，貿易總值1.84萬億元人民幣，多7.2%，佔外貿總值14.6%。至於歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值1.73萬億元人民幣，揚6.8%，佔整體13.8%。美國排第三，貿易總值1.56萬億元人民幣，升8.7%，佔比12.4%。對美國出口1.18萬億元人民幣，增長12.6%；美國進口3871.9億元人民幣，減1.7%；對美貿易順差7,900.5億元人民幣，多21.2%。

海關總署統計分析司司長李魁文稱，外貿發展面臨外部環境更趨覆雜嚴峻形勢下，首4個月外貿進出口仍保持增長，有進出口實績的外貿企業數量按年增加4.7%，反映內地經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變的特點，實現全年外貿保穩提質目標仍然有較好支撐。