經濟數據｜內地7月製造業PMI失守50% 再陷收縮

國家統計局公布，內地7月份製造業採購經理指數(PMI)降至49%，按月減1.2個百分點，低於50%處於收縮水平，繼6月見50.2%後，再度回落失守50%。

從企業規模看，大及中型企業PMI分別為49.8%和48.5%，比上月下降0.4和2.8個百分點；小型企業PMI為47.9%，按月跌0.7個百分點，齊處收縮。

生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點，其中生產指數為49.8%，按月瀉3個百分點，反映製造業生產活動有所放緩；新訂單指數為48.5%，跌1.9個百分點，製造業市場需求有所回落；而原材料庫存指數為47.9%，下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

非製造業連續兩個月恢復性增長

至於非製造業商務活動指數為53.8%，按月跌0.9個百分點，仍位於擴張區間，非製造業連續兩個月恢復性增長。分行業看，建築業商務活動指數為59.2%，按月升2.6個百分點；服務業商務活動指數為52.8%，減1.5個百分點。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間；資本市場服務、保險、房地產、租賃及商務服務等行業商務活動指數低於臨界點。

7 月傳統淡季 需求釋放不足

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，總體上看，內地經濟景氣水平有所回落，恢復基礎尚需穩固。7月份受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響，令製造業PMI降至49%。