經濟數據｜港上月進出口跌幅放緩 仍遜預期

政府統計處今日公布對外商品貿易統計，今年3月本港整體出口和進口貨值均錄按年跌幅，分別下跌1.5%和0.6%，至3,672億元及4,078億元，惟仍較預期的0.1%及2.5%增長遜色，前者連跌11個月，後者連挫9個月，2月則分別錄8.8%跌幅及4.1%跌幅。上月錄有形貿易逆差406億元，相等於商品進口貨值的10%。

今年首季看，商品整體出口貨值跌17.7%，進口貨值失12.7%。上季有形貿易逆差1,116億元，相等於商品進口貨值的10.6%。而經季節性調整的數字顯示，上季商品整體出口貨值按年升0.8%；進口貨值漲3.3%。

上月本港輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌6.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓跌12.7%、內地失9.8%、新加坡挫4.3%、及馬來西亞跌3.3%。另一方面，輸往泰國則錄17%升幅、韓國漲14.8%、台灣升6.4%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國升15%，美國漲13.8%。同時，輸往德國則跌6.7%。

政府料出口續受壓

政府發言人表示，上月商品出口貨值按年進一步下跌，儘管跌幅放緩。輸往內地的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國及歐盟的出口回復增長。展望未來，先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復蘇加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。