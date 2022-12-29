經濟數據｜港11月出口瀉24% 連跌7個月

政府統計處公布，今年11月商品整體出口貨值為3,600億元，按年下跌24.1%，差過市場預期，減幅擴大13.7個百分點，兼連跌7個月月。商品進口貨值為3,871億元，按年下跌20.3%，跌幅進一步擴大8.4個百分點，並連續5個月下滑。至於上月錄有形貿易逆差271億元，相等於商品進口貨值的7%。

另外，今年首11月出口少6.4%；進口減5.4%。首11個月錄得有形貿易逆差3,437億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

上月輸往亞洲整體出口貨值瀉25.9%。其中日本跌30.4%、內地瀉29.7%、菲律賓及越南均減約22%，台灣挫16.1%。此外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是英國瀉39.6%、德國跌30.7%和美國減26.8%。貨品貨值方面，其中電動機械、儀器和用具及零件少20.1%；通訊、錄音及音響設備和儀器瀉34%；辦公室機器和自動資料處理儀器下滑35.7%。

外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻下，11月商品出口貨值的按年跌幅擴大。香港的出口表現於短期內將繼續面對巨大挑戰。先進經濟體收緊貨幣政策，將進一步遏抑需求。然而，近期內地放寬跨境陸路運輸限制，可能抵消部分壓力。