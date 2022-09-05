經濟數據｜港8月PMI見5個月低 經濟前景好轉淡

標普全球公布，香港8月採購經理指數(PMI)報51.2，較7月時的52.3有所下跌，反映私營經濟連續5個月高於50的持平線，但惟5個月來最弱。主要由於新冠肺炎疫情回升導致市場需求放緩，整體經濟增長回軟。此外，產量及新訂單量升幅亦同告放慢，就業進一步減少，對於未來一年經濟前景，再度由好轉淡。

外貿需求持續萎縮 企業減聘人手

企業新接訂單按月增多，但升速是期內最慢，確診個案激增，衝擊個別行業整體需求，企業整體產出量連續第五個月增加，但增長率則是4月以來最低。數據亦反映外貿需求持續萎縮，來自內地業務量也不例外；緊縮率分別為3個月及10個月最溫和。就業水平連則跌兩個月，與2020年月12月上一個跌幅高位看齊；受訪業者表示，為降低成本而減聘人手。

至於價格方面，投入成本的通脹期已超逾兩年，但員工及採購成本升勢同時減慢，因此整體通脹率略有放緩。從企業進一步提高產出價格看，續將成本升幅轉嫁客戶，加幅亦高於7月。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman稱，目前出口以至銷往內地的訂單量同時萎縮，反映市場正由本地主導，因此疫情的進展令人擔憂。她續指，業者8月對前景的看法由好轉淡，至少有部分源於對疫情憂慮。