經濟日報半年虧損3361萬 僱員成本減一成 人數少15%

經濟日報半年發行收入1,390.4萬元，挫36.2%，主要由於集團將旗下雜誌完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本。

另外，集團期內僱員成本約2.6億元，少10.4%，佔經營成本總額約58%，9月底止僱員數目1,054名，按年少180人或14.5%。集團指，期內因業務及資源重新調配後而減少人手則抵銷了整體薪酬升幅。 期內集團廣告收入近1.9億元，少22%；發行收入1,390.4萬元，挫36.2%；服務收入2.04億元，少6.3%。

香港經濟日報集團(423)公布9月底止半年虧損擴大至3,361.1萬元，去年同期蝕2,026.5萬元；收益4.08億元，少15.6%；毛利1.54億元，跌19.5%，毛利率37.8%，少1.8個百分點；每股虧損7.81仙，惟仍維持中期息3仙。

集團表示，將旗下雜誌及免費報章完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本，導致部分廣告收入下跌。受到本地股票及物業市場低迷影響，加上市場及消費情緒悲觀，本地廣告市場於回顧期內持續疲弱。儘管政府努力振興本地消費市場，零售銷售總額於報告期間仍錄得按年跌幅。入境旅客消費模式改變、港元相對強勢加上居民外遊及跨境消費、飲食及消閒娛樂與日俱增，以致消費需求下跌，加速了本地消費市場的下滑趨勢。客戶對廣告開支持謹慎態度，並縮減其推廣計劃規模。然而，數碼廣告、尤其手機流動廣告繼續為廣告客戶的焦點，是集團最大的廣告收入來源。至於發行收入跌幅主要由於集團將旗下雜誌完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本所致。

財經通訊社服務收入少8%

服務收入方面，由於本地股票市場表現疲弱，加上本地證券經紀公司、尤其中小型證券經紀公司紛紛面臨結業及合併，來自財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入下跌8%。期內印刷廠房的服務收入則增加3%。

集團指，將繼續投資於數碼平台及人工智能科技，並透過自動化提高營運效益及節省成本。截至9月底止，集團現金流約4.516億元。

經濟日報今日收報0.79元，升0.01元或1.3%，市值3.41億元。

