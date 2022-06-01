經濟疫情好轉 有望復甦 人幣連跌3月 憧憬喘穩

匯價回顧

人民幣兌一美元匯價反覆，在岸及離岸人民幣5月暫分別累減逾0.9%及0.5%，齊齊連跌3個月，不過，內地經濟數據理想，加上推穩經濟措施，增強市場對內地經濟快速復甦信心，料對人民幣走勢有支持。

截至昨晚9時在岸人民幣兌一美元曾報6.6695，跌0.2%，5月最低曾報6.8127見逾年半低位，最強曾報6.5908，高低波幅達2,219點子，離岸人民幣報6.6762，下滑0.13%，月內低高位分別為6.8386及6.639。至於人民幣兌一美元中間價6.6607，5月累減0.65%。

華僑永亨銀行指，上海進一步解封；5月官方製造業採購經理指數升至49.6，數據勝預期；加上新冠肺炎疫情好轉，料助人民幣擺脫迅速貶值勢頭，短期支持位6.6，阻力位6.9。花旗指，疫情令部分地區封城，將內地今年經濟增長預測由原來5.1%減至4.2%，但料最壞時期已過去，加上推出刺激措施，令增長重回正軌，另料美元兌人民幣未來6至12個月為6.9。

4月港元存款跌0.5%

金管局指，今年4月本港認可機構存款總額跌0.3%。其中港元存款減0.5%，至約7.53萬億元，3月時升0.4%，外幣存款沒有明顯變動，至7.77萬億元，3月挫1.1%。由年初至4月底計，存款總額及港元存款分別升0.8%及1.6%。4月人民幣存款按月回升6.4%，至約8,419億元人民幣。該局指存款變動受利率走勢、市場集資活動等影響，故毋須過度解讀。