經濟衰退憂慮釀歐美股市急瀉 美股失守3萬點 亞洲股市早段承接跌勢

聯儲局加息後的升勢未能延續，市場憂慮聯儲局大幅加息會對經濟造成打擊，美股三大指數大幅下挫，周三加息當日的升幅完全被抵銷，跌至2020年以來的新低。道瓊斯指數收報29,927點，跌741點或2.42%；標準普爾500指數收報3,666點，跌123點或3.25%；納斯達克指數收報10,646點，跌453點或4.08%。有分析認為，對於各國中央銀行能否小心翼翼地適度加息遏抑通脹而又避開經濟衰退，仍然是未知之數，相信股市將會繼續波動。

繼美國聯儲局周三加息75點子後，英國及瑞士央行亦調高指標利率。英國加息4分1厘，瑞士央行亦出人意表加息半厘，是近15年來首次加息，以應對通脹。歐洲主要股市急跌。倫敦富時指數收市報7,044點，跌228點，跌幅3.14%。巴黎CAC指數報5,886點，跌143點，跌幅2.39%。法蘭克福DAX指數報13,038點，跌446點，跌幅3.31%。

日經平均指數早段跌逾2%，首爾綜合指數亦跌近2%。

瑞士15年以來首次加息 英國調高息率

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)近日不斷抽升，為了緩解巨大的潛在波動，瑞銀財富管理認為，投資者可以關注市場中更具防禦性的部分在經濟衰退的情況下可能會跑贏大市，特別偏好優質派息股和醫療保健行業。

美國上周首次申領失業教濟人數減少3,000人，至22.9萬人，多過市場預期的21.8萬人；截至前周止持續申領人數則減少3,000人，至131.2萬人，同樣多過預期的130.7萬人。

5月新屋動工數目以年率計按月跌14.4%，至154.9萬伙，遠低過市場期的169.3萬伙；建築許可亦跌7%，至以年率計169.5萬伙，同樣差過預期。