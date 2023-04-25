經濟調查｜渣打中小企指數重返擴張 疫情以來首次

香港生產力促進局公布2023年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果，本季指數上升6.1至52.8，是自新冠肺炎疫情以來首次超越50中性水平線，反映香港已踏上復常之路，中小企對本港營商環境重拾信心。五大分項指數全線上升，當中「盈利表現」升12.3，至51.1；及「營業狀況」漲12，至56，升幅最顯著，另外「招聘意向」錄54.4及「投資意向」錄51.9，亦分別升 2.7 及 1.8。「環球經濟」升1.3，至 48.3，但為本季唯一未能超越50中性水平線的分項指數，意味全球經濟環境仍然面臨一定壓力和挑戰，導致中小企對「環球經濟」前景仍然持較審慎的態度。

11 行業有 10 個上升 7 個越中性水平線

另外，本季綜合營商行業指數11大行業中，除「金融及保險業」行業指數維持平穩外，其餘10個行業均錄升幅，當中7個行業指數超越50中性水平線，包括：「住宿及膳食服務業」錄67.2、「資訊及通訊業」錄58.9、「社會及個人服務業」錄55.5、「建造業」錄55、「零售業」錄54、「專業及商用服務業」錄53.6及「金融及保險業」錄53。雖然「地產業」錄49.7、「進出口貿易及批發業」錄49.2、「製造業」錄46.3及「運輸、倉庫及速遞服務業」錄43.1，均未能於本季超越50中性水平線，但分別有10.2點、5.9點、2.4點及4.7點的升幅。

93% 企業擬維持或增加投資 與上季持平

整體投資趨勢方面，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「整體員工培訓」、「線上市場推廣」、「機器及設備」及「資訊科技系統」。另外，預料會於本季增加人手的受訪中小企，較上季增加3個百分點，主要來自「住宿及膳食服務業」、「資訊及通訊業」、「建造業」和「社會及個人服務業」。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，是次調查結果亦與市場預測呼應，有超過一半行業的中小企對營商信心感到樂觀。不少中小企亦預計在今季增加投資營運和市場推廣相關項目，反映各行業發展趨勢積極，對香港前景重拾投資信心。

劉健恆：信心仍受外圍不利因素影響

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆指，儘管今季指數有所改善，信心仍受外圍不利因素影響，「環球經濟」分項指數比其他主要分項指數表現落後。相關調查於3月中旬進行，或受全球銀行業動蕩所影響，為不確定的環球利率和經濟前景蒙上陰影。隨著防控措施放寬的利好作用逐漸減退，本地消費會是穩定中小企信心的關鍵，而勞動市場出現緊張帶動工資及收入上升，亦會為市場帶來支持。