經調整利潤維持40億人幣 京東季績勝預期

科│企│放│榜

多隻重磅科技股本周陸逐公布首季業績。打頭陣的京東集團(9618)連續三季度見紅，首季盈轉虧，蝕29.91億元(人民幣，下同)(約34.8億港元)，去年同期則賺36.17億元，而去年第三及第四季分別虧損28億元及52億元。

至於上季總收入2,396.55億元，按年多近18%，經營利潤24.09億元，漲45.1%，非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤維持在40億元，勝預期，每股美國存託股攤薄損失1.92元。截至3月底止活躍用戶多16.2%，至5.805億。分部收入方面，京東零售佔2,175.24億元，多17.1%；京東物流273.51億元，增22%，新業務錄57.56億元，亦升11.7%。

美銀早前料京東首季收入升17%，錄經營虧損17億元，由於上海及長春等部分城市未能於4月結束封城，下調今季及全年收入增長預測分別降至12%及15%，全年每股盈利預測由8.11元削至6.23元。另預期內地新冠肺炎疫情或於下半年得以緩解，維持明年盈測不變，目標價則由320港元降至304港元，重申「買入」評級。

京東物流虧損收窄 毛利飆5.3倍

京東物流(2618)季度虧損明顯收窄至13.86億元(約16.1億港元)，去年同期蝕約110.7億元，收入273.51億元，按年多22%，當中113.87億元來自京東集團，佔收入41.6%，毛利則飆5.3倍，至14.61億元，毛利率5.3%，大升4.3個百分點。至於非國際財務報告準則虧損7.97億元，去年同期則蝕13.6億元。該股指，虧損減少，由於可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損減少。

京東系同時公布人事變動。京東物流指，馬越因將於京東集團擔任新職務，已辭任集團首席財務官職務，即日生效，並由去年12月加入京東集團的單甦接任。

京東昨收報214.8港元，升14.8港元或7.4%，成交額33.7億港元，美股盤前曾漲一成。京東物流收報15.94港元，升0.54港元或3.5%。

中金料42隻中概股回歸港股

中金發表報告指，今年以來因美國證交會據《外國公司問責法》將多間中概股納入初步識別名單而遭重創，一度引發市場恐慌，相信未來中概股可選擇來港第二上市或雙重上市，預期未來3至5年將有42間公司回歸港股，未來3年年均融資料約288億港元，相當去年融資規模9%。至於市值排首兩位的中概股分別為阿里巴巴(9988)及京東，兩股今年以來累減24%及22%。