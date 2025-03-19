經調整溢利新高 小米業績驚喜

值得留意是，集團去年智能電動汽車等創新業務總收入328億元，其中，智能電動汽車收入321億元，其他相關業務收入7億元，去年業務分部毛利率為18.5%。而去年創新高的經調整利潤中，包括包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損62億元；單計上季則虧損7億元。集團去年交付136,854輛Xiaomi SU7，今年則衝刺汽車交付35萬台的目標。而董事長雷軍昨在社交平台報喜指，小米昨交付第20萬輛汽車。

小米集團總裁盧偉冰昨表示，相信未來3至5年內地手機市場的市場分額會漸分化，龍頭品牌會愈做愈強，而小米的目標是每年提升1個百分點的市場佔有率。