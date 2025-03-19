經調整溢利新高 小米業績驚喜

小米集團(1810)交出亮麗業績！集團去年全年純利錄235.784億元(人民幣，下同)，按年大升34.9%；收入3,659.06億元，升35%，創歷史新高；毛利765.6億元，升33.2%，毛利率20.9%，少0.3個百分點；經調整利潤錄272.35億元，漲41.3%，同創新高，並大勝市場預期；維持不派股息。
收入首次破千億
小米昨放榜前收報57.65港元，升1.85港元或3.3%，本月累升11.2%，已連升9個月。
單計上季，小米純利錄89.95億元，升90.4%；收入1,090.05億元，多48.8%，首次突破千億大關；毛利錄得224.55億元，增43.8%；經調整利潤錄83.16億元，增69.4%，勝預期，並創新高。
汽車虧損62億人幣
值得留意是，集團去年智能電動汽車等創新業務總收入328億元，其中，智能電動汽車收入321億元，其他相關業務收入7億元，去年業務分部毛利率為18.5%。而去年創新高的經調整利潤中，包括包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損62億元；單計上季則虧損7億元。集團去年交付136,854輛Xiaomi SU7，今年則衝刺汽車交付35萬台的目標。而董事長雷軍昨在社交平台報喜指，小米昨交付第20萬輛汽車。
料境外5年增萬店
另外，小米去年「手機×AIoT」分部收入3,332億元，增22.9%，當中智能手機收入1,918億元，升21.8%，毛利率12.6%，互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入341億元，漲13.3%，毛利率76.6%。另外，集團未來5年預計新增境外小米之家約1萬家。
小米集團總裁盧偉冰昨表示，相信未來3至5年內地手機市場的市場分額會漸分化，龍頭品牌會愈做愈強，而小米的目標是每年提升1個百分點的市場佔有率。