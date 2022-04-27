綠債首日反應佳 有人千萬認購

港府推出首批綠色債券(4252)昨首日認購，市場反應熱烈。中銀香港(2388)個人數字金融產品部副總經理周國昌指，首日認購反應熱烈，客戶經電子渠道認購佔比近八成，經手機銀行申請人數較去年第八批iBond上升超過三成，線上平均認購為7手。是次零售綠債的最低回報上調至2.5厘，市場預期通脹緩升溫，料取得更高的浮式回報機會將增加。

中銀滙豐八成網上認購

另外，滙豐發言人亦指，綠債首日認購反應熱烈，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。招商永隆銀行指，平均每名客戶認購金額為21萬元(21手)，最高認購額為1,000萬元(1,000手)。經電子渠道認購的客戶人數達88%。另外，中信銀行(國際)指，客戶之平均認購金額超過9萬元，最高認購金額為50萬元。

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至於工銀亞洲指，首日最高認購額約500萬元(500手)，每人平均認購金額約為11萬元(11手)，與去年iBond認購熾熱反應相若。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐指，相信由於今年持續低息，及投資市場較為波動情況下，較多客戶追求穩健投資產品，綠債最低回報達2.5厘，且每半年派息一次，對大部分投資者具吸引力；另據港府統計處最新公布2月綜合消費物價指數按年升1.6%，意味未來通脹上升機會較高。綠債作為通脹掛鈎債券，以浮息計收益率相對較吸引，故預期反應持續熱烈。

港府是次綠色債券發行規模150億元，可調高至最多200億元，入場費每手1萬元，最低回報率上調至2.5厘，債券於2025年5月19日到期，5月6日下午2時截止認購，於5月19日上市。