綠在區區｜「綠綠賞」偕Carbon Wallet合作　積分可7折兌CW分換車票

香港減碳獎賞平台Carbon Wallet宣布，最近偕「綠綠賞」積分合作。市民通過「綠綠賞」計劃積分，可將積分轉換為Carbon Wallet積分（「CW分」），換取更多獎賞。Carbon Wallet亦是「綠綠賞」積分兌換的首個合作夥伴。

「綠綠賞」積分可7折兌CW分換港鐵車票

Carbon Wallet表示，現時至2024年4月30日，「綠綠賞」用戶可享有7折的積分兌換折扣。每位用戶可以用「綠綠賞」積分兌換每張禮券各一次，總共可兌換成最多9,000CW 分，數量有限，換完即止。

Carbon Wallet亦推出限量優惠，將平台上的免費港鐵本地單程車程獎賞由 原價4,500 CW分，減至限量優惠價3,000 CW分。即「綠綠賞」用戶於上述7折積分兌換推廣期 內，以2,100「綠綠賞」積分便可換領免費港鐵車程。而每名用戶可享用此優惠價換領免費港鐵本地單程車程最多2次，優惠數量有限，換完即止。