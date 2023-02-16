綠色債券｜港府發售全球首批政府發行代幣化綠債　1年期息率4.05%

為推進可持續金融和數字資產的發展，港府今日（16日）公布發行代幣化綠色債券，今次授權中銀香港、東方匯理銀行、高盛、滙豐共四間銀行，安排發行，涉及規模8億港元，年期為1年，息率亦與較早前外媒報道的4.05厘一致。

收益率為4.05%

金管局指，是次1年期港元代幣化綠色債券，於本周早前舉行網上路演，並於昨日定價，收益率為4.05%。相關發售由四間銀行承銷，其中兩間亦擔任投資者託管行，金管局債務工具中央結算系統（CMU）為是次債券的結算及交收系統，平台則為高盛的代幣化平台GS DAP。

是次一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖（DvP）的方式結算代表債券實益權益的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程（包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回）亦將以數字化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

是次代幣化綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易是受惠於香港法律下的法定交收終局性。在私有區塊鏈網絡上的記錄（on-chain records）為證明各方在平台上對證券代幣及現金代幣所有權的具有法律明確性和最終效力的記錄。