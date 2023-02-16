綠色債券｜港府發售全球首批政府發行代幣化綠債　1年期息率4.05%

為推進可持續金融和數字資產的發展，港府今日（16日）公布發行代幣化綠色債券，今次授權中銀香港、東方匯理銀行、高盛、滙豐共四間銀行，安排發行，涉及規模8億港元，年期為1年，息率亦與較早前外媒報道的4.05厘一致。
收益率為4.05%
金管局指，是次1年期港元代幣化綠色債券，於本周早前舉行網上路演，並於昨日定價，收益率為4.05%。相關發售由四間銀行承銷，其中兩間亦擔任投資者託管行，金管局債務工具中央結算系統（CMU）為是次債券的結算及交收系統，平台則為高盛的代幣化平台GS DAP。
是次一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖（DvP）的方式結算代表債券實益權益的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程（包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回）亦將以數字化形式在私有區塊鏈網絡上進行。
是次代幣化綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易是受惠於香港法律下的法定交收終局性。在私有區塊鏈網絡上的記錄（on-chain records）為證明各方在平台上對證券代幣及現金代幣所有權的具有法律明確性和最終效力的記錄。
陳茂波：標誌香港金融科技方面優勢
財政司司長陳茂波表示，香港一直積極推動創新科技在金融領域的應用，積極探索以新概念、新技術提升金融交易的效率、透明度和安全性，表明我們積極擁抱與第三代互聯網（Web3）相關的金融創新，推動市場穩慎發展。這次成功發行代幣化綠色債券，標誌香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢，具里程碑意義。
財經事務及庫務局局長許正宇亦表示，綠色債券代幣化是政府在有關香港虛擬資產發展的政策宣言中宣布的試點項目之一，透過明確的政策立場和路線圖，政府將努力提供便利的環境，讓虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。
滙豐：展現債券發行和資產服務數位化的潛力
滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐一直支持香港特別行政區政府綠色債券計劃。滙豐指，是次政府首度發行代幣化綠色債券，非常榮幸能夠參與其中。代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力，期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。
是次滙豐擔任由香港特別行政區政府發行的首批代幣化綠色債券的唯一市場慣例顧問、聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。
中銀香港：有助鞏固亞太區綠色及可持續金融中心領先地位
中國銀行(香港)副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港十分榮幸成為香港特區政府首筆代幣化綠色債券發行的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及託管行，正好體現該行致力透過創新科技推動香港綠色及可持續金融發展的承諾，以及長期對金管局綠色債券發展舉措的支持。是次債券發行獲機構投資者高度關注，亦充分證明香港金融市場的多元和創新性。中銀香港相信隨着虛擬資產演變發展及應用在綠色債券計劃中，將有助鞏固香港作為亞太區綠色及可持續金融中心的領先地位。