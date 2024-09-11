綠色債券｜港鐵首發行公募離岸人民幣綠色債券　涉款45億人民幣

港鐵宣布，在可持續融資框架下，於今年9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣10年期債券及15億人民幣30年期債券。此次發行的10年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，而30年期債券，則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。

港鐵行政總裁金澤培表示，是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。他說，港鐵很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻，同時也受惠於香港作為全球離岸人民幣業務中心具樞紐地位的優勢。港鐵財務總監樊米高則指，今次發債標誌著港鐵初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑，亦為未來的融資活動創造條件，展示我們有效的融資策略，積極以多元化的資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。

認購率超過4.4倍 港鐵指，此次債劵發行得本地及海外機構投資者支持，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司，最終總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。港鐵自2016年首度發行綠色債券，募集超過330億港元資金，用作投資鐵路、資產更新、提升能源效益及鐵路服務等項目，包括更換第一代M系列列車及南港島綫項目等。