綠色債券｜金管局：代幣化綠債潛力無限　證香港法律及監管制度有彈性

金管局今日協助政府發行代幣化綠色債券，金管局總裁余偉文於網誌撰文，表示這次試點發行證明香港的整體法律及監管制度具有彈性，能配合支持代幣化債券，又形容有潛力無限，日後能進一步提升數碼金融效益。

代幣化綠債潛力無限

余偉文表示，今次發行的代幣化債券保留了傳統發行模式的部分元素。例如債券首先存放於CMU並以傳統方式誕生，然後才在數碼平台進行代幣化，交收程序亦大幅縮短至一個營業日，例如讓買方有時間安排資金以完成交易，交收程序還可以進一步縮短。

他又指出，香港這次發行的代幣化債券更進一步，涵蓋整個債券的生命週期，包括二級市場買賣的交收、息票派付以至期滿贖回都在平台上處理，並有潛力使用可自動執行的智能合約進行，進一步提升效益。