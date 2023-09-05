綠色債券2023｜一文睇清綠債發行及認購　保底息率為4.75厘每手一萬元 (持續更新)

綠色債券｜ 去年共發行 200億元綠色債券 政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為3年，每6個月派息一次，保證息率為2.5%。 政府去年首次發售綠色零售債券，計及今月發行的新一批銀債，政府累計已發行共8次銀債。 綠色債券｜首批綠債資料

綠色債券｜許正宇：不擔心該批債券「破發」 許正宇在記者會上表示，希望市民身體力行參與綠債，不擔心該批綠債出現「破發」情況。 至於金管局副總裁陳維民則指，綠債穩定性較高，他指今批債券參考近期市況，例如市場供求關係及各種利率（包括銀行），以及對未來的預期、本港整體通脹等因素制定，亦有參考早前銀債發行。 綠色債券｜市場及專家分析 致富 郭家安：若無短炒客入場會影響認購反應 致富證券董事及證券業務主管郭家安接受本地傳媒查詢，表示新一批零售綠債要有吸引力，保底息必須達4.5厘；但他料即使有4.5厘保底息，認購反應也未必太熱，相信是次若無短炒客入場，會影響認購反應。 富途毛君豪：散戶閒資充裕無需蝕讓兩隻iBond及綠債 富途交易部高級分析師毛君豪回覆本地傳媒查詢指，是次綠債保底息起碼要提高至3.375厘才具吸引力，又指若散戶閒資充裕，無需蝕讓兩隻iBond及綠債。 中銀周國昌：倘資金充裕可考慮購10手 中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，以今批綠債定息水平，相信認購反應熱烈，料較大機會有超過50萬人認購，而且超額認購機會大。另外，市場預期目前港息美息近見頂，今年內餘下3次美國議息，或只加在其中一次加息，因此認為鎖定3年4.75厘回報對市民而言吸引，資金充裕的市民可考慮認購10手。