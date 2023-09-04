綠色債券2023｜港府明日下午開記招　有關發行第二批綠色零售債券

政府去年首次發售綠色零售債券，計及今月發行的新一批銀債，政府累計已發行共8次銀債。

政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為3年，每6個月派息一次，保證息率為2.5%。

滙豐銀行有限公司，及中國銀行（香港）兩間銀行為是次零售發行所委任的聯席安排行。

綠色債券｜綠債2023｜ 政府表示，財經事務及庫務局局長許正宇周三（9月5日）下午4時將主持有關政府綠色債券計劃下發行綠色零售債券的記者會。

綠色債券2023｜綠色債券定義

綠色債券屬定息產品的一種，綠債持有人可每6個月獲利息回報；與一般債券不同，是綠債所募集的資金，會專門用作綠色項目上。

新一批綠色債券（2023年）為港府第二批發行的綠色零售債券，據政府網站顯示，所募集資金會用於為具環境效益，以及推動香港可持續發展的合資格綠色項目融資或再融資，項目涉及可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育／生物多樣性、清潔運輸和綠色建築。

綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻

新一批綠債詳情仍有待香港政府公布。而據上一批綠債不設認購上限，但收到的申請總額高於150億港元，及少於200億港元，政府將酌情發債券以全額滿足所有合資格申請，數目不足則以抽籤形式配發。每手最低金額為1萬元。

綠色債券2023｜銀色債券保證息率

最新一批綠債詳情仍有待香港政府公布。而對上一批綠色債券(4252)的保證息率為2.5厘。

綠色債券2023｜申請日期及時間

新一批綠債詳情仍有待香港政府公布。