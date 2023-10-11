綠色債券2023｜綠債首掛收報100.4元每手賺40元　專家：若破發可撈底長揸收息 (持續更新)

有專家接受傳媒查詢表示，預料新一批綠債或有機會跌穿100元面值，指若價格低見99.5元時，可撈底長揸收息。

10月10日將於在富途證券、輝立證券、耀才證券暗盤市場交易，周三（11日）則於在港交所正式掛牌。

綠色債券2023｜專家：具值博率可撈底長揸

綠色債券2023｜致富證券郭家安：若破發可撈底長揸收息

致富證券董事暨證券業部主管郭家安回應本地傳媒指，參考美息已加至5.5厘，上周30年美債息更突破5厘，創16年新高，較新綠債4.75厘包底息高，料避險資金湧入美元美債，認為綠債或破底低見99.5元，具值博率可撈底長揸。

綠色債券2023｜ 評論人陳永陸：低見99.5元應加注掃貨

港股著名評論人陳永陸認為，若綠債低見99.5元，應該加注掃貨，待價格衝上102元至103元時趁高獲利，但因市料明年美國掉頭減息將有利債價。

綠色債券2023｜ 老虎證券：可考慮長揸收息

老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢表示，是次客戶認購綠債平均中籤約5.1手，並帶來不俗的客戶增長，超出公司預期。陳紀賢認為，美國10年及30年國債息率高企，而因綠債年息仍比普遍香港銀行定存息率略高，投資者可考慮長揸收息。

綠色債券2023｜ 臻享王良享：高過103元應沽出

臻享顧問董事總經理王良享向本地傳媒表示，綠債理論價格應該高於100元，約為101.1元左右，但實際上開價莊家未必願意以太高價接貨。

他續指，若債價跌到100元以下可以買進，因為一年後美國應已掉頭減息，屆時本港外匯基金2年期孳息率或低於4.7厘，則低價吸納的零售綠債投資者，有機會賺息又賺價。

綠色債券2023｜部分專家料債價不會穿底

輝立證券估計，估計波幅約在100元至100.25元；耀才證券行政總裁許繹彬預料，首日或守穩底價，最高102元；至於凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民則指，首掛料不會穿底，若跌至99元附近則可低吸。