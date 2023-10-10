綠色債券2023｜綠債10月11日上市　專家：若破發可撈底長揸收息 (持續更新)

有專家接受傳媒查詢表示，預料新一批綠債或有機會跌穿100元面值，指若價格低見99.5元時，可撈底長揸收息。

輝立證券估計，估計波幅約在100元至100.25元；耀才證券行政總裁許繹彬預料，首日或守穩底價，最高102元；至於凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民則指，首掛料不會穿底，若跌至99元附近則可低吸。

老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢表示，是次客戶認購綠債平均中籤約5.1手，並帶來不俗的客戶增長，超出公司預期。陳紀賢認為，美國10年及30年國債息率高企，而因綠債年息仍比普遍香港銀行定存息率略高，投資者可考慮長揸收息。

港股著名評論人陳永陸認為，若綠債低見99.5元，應該加注掃貨，待價格衝上102元至103元時趁高獲利，但因市料明年美國掉頭減息將有利債價。

致富證券董事暨證券業部主管郭家安回應本地傳媒指，參考美息已加至5.5厘，上周30年美債息更突破5厘，創16年新高，較新綠債4.75厘包底息高，料避險資金湧入美元美債，認為綠債或破底低見99.5元，具值博率可撈底長揸。

分析：未來兩年利率對綠債影響轉趨正面

香港綠色金融協會主席兼會長馬駿向傳媒表示，現時利率環境影響整體債市，但美國有望暫停加息並掉頭減息，相信未來兩年的利率，對綠債影響轉趨正面。他又指，去年國內綠債發行量迅速增長，增速達50%左右，料今年表現維持強勁。

此外，香港綠色金融協會常務副會長、法國巴黎銀行亞太環球市場部可持續金融主管兼董事總經理黃超妮亦認為，今批綠債回報具吸引力。

各間機構回應：

中銀：認購金額較去年升逾3成

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，該行的綠色零售債券總認購金額突破去年紀錄，客戶平均認購金額較去年上升超過3成，主要透過線上渠道認購。由於今次的綠色零售債券可鎖定三年的4.75厘保證回報，相信客戶會長期持有綠色零售債券作收息之用。

恒生：反應十分熱烈

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，該行客戶認購政府發行的第二批綠色零售債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄，當中8成客戶透過數碼渠道認購。

滙豐： 認購金額亦增加約25%

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，透過該行認購新一批綠色債券的客戶當中，五分之一是首次經本行參與認購香港特區政府發行的零售債券。尤其是在本地股票市場不明朗的情況下，市場對相關產品的興趣正在上升，對較穩健的投資產品的需求亦日益增加。經滙豐認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。

中信國 際： 總認購金額上升超過 3 成

中信銀行(國際)表示，截至9月28日，該行接獲的綠色零售債券認購人數與上一批比較輕微上升，總認購金額上升超過3成，最高認購金額為100萬港元，平均認購金額為10萬港元。