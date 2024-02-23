綠色周｜許正宇：將公布香港綠色金融科技地圖原型　探討可持續經濟

香港綠色周將於下星期，2月26日至3月2日舉行，財經事務及庫務局局長許正宇於網上專欄撰文，表示屆時本港將公布香港綠色金融科技地圖原型，以探討可持續經濟，並邀請嘉賓分享及展示以綠色金融科技協助業務發展和滿足監管要求的實例。

許正宇以「香港綠色周︰綠色X金融X科技」為題撰文，指「綠色周」是香港今年的盛事之一，屆時將有一系列由不同機構舉辦的主題演講、討論會、圓桌會議及專家解説等活動，探討如何推動全球綠色經濟以實踐可持續發展，並支持香港發展綠色科技和綠色金融。

他表示，當局計劃在研討會上公布香港綠色金融科技地圖的原型，這個公司目錄將有助企業和金融機構了解本港的綠色金融科技解決方案及其發展，提升行內企業形象和知名度；亦會將邀請嘉賓分享在綠色金融領域善用金融科技的潛力和機遇，並將安排金融機構展示以綠色金融科技協助業務發展和滿足監管要求的實例。

此外，在香港綠色周期間，香港與不同國際和本地機構合作舉辦一系列金融主題活動，促進合作，分享見解，包括與世界銀行集團成員國際金融公司（International Finance Corporation）合辦為期三天的「亞太區氣候業務論壇」。論壇將匯聚亞太區的金融政商領袖和業界人士的真知灼見，深入探討綠色轉型中各項重要的金融議題。