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財經
2022-08-24 18:30:55

綠色支付丨Visa推出環保支付解決方案 消費者可選碳抵銷

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綠色支付丨Visa推出環保支付解決方案 消費者可選碳抵銷

綠色支付丨Visa推出環保支付解決方案 消費者可選碳抵銷

Visa最近宣布推出Visa Eco Benefits作為可持續發展為核心的「綠色支付」解決方案。方案能夠協助Visa持卡人了解日常支付交易行為對環境帶來的影響。持卡人可透過銀行網站或手機app計算以Visa交易時所產生的碳足跡，並可選擇透過碳抵銷(carbon offset)或向慈善機構捐款等不同減碳選項，以支持可持續發展。 

本港銀行或金融機構可參與Eco Benefits方案，為其Visa用戶提供環境友好的支付模式，滿足他們對綠色及可持續金融服務日益上升的需求。根據Visa早前委託YouGov進行的最新調查發現，78%香港消費者如果能夠知悉購買所產生的碳足跡，會更願意購買環保產品；45%香港消費者則期望其銀行能夠提供環境友好的支付方案，亦有43%消費者願意轉換至可提供碳足跡計算產品或服務的銀行，從而了解其消費行為所產生的碳排放量。 

 

Visa Eco Benefits具備包括以下特點：  

  • 碳足跡計算機：與初創夥伴Verrency合作，協助持卡人了解及預估個人消費行為所產生的碳足跡 
  • 碳抵銷(carbon offset)：持卡人可以選擇林業、清潔能源等領域的一系列特別策劃項目，進一步抵消其碳排放 
  • 慈善捐款：可使用Visa卡啟動向環保組織捐款的功能 
  • 環保卡片：實體支付卡由循環再用物料製造 
  • 個人化提示：持卡人可接收個人化的可持續消費相關訊息及提示 
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