綠色支付丨Visa推出環保支付解決方案 消費者可選碳抵銷

Visa最近宣布推出Visa Eco Benefits，作為可持續發展為核心的「綠色支付」解決方案。方案能夠協助Visa持卡人了解日常支付交易行為對環境帶來的影響。持卡人可透過銀行網站或手機app計算以Visa交易時所產生的碳足跡，並可選擇透過碳抵銷(carbon offset)或向慈善機構捐款等不同減碳選項，以支持可持續發展。

本港銀行或金融機構可參與Eco Benefits方案，為其Visa用戶提供環境友好的支付模式，滿足他們對綠色及可持續金融服務日益上升的需求。根據Visa早前委託YouGov進行的最新調查發現，78%香港消費者如果能夠知悉購買所產生的碳足跡，會更願意購買環保產品；45%香港消費者則期望其銀行能夠提供環境友好的支付方案，亦有43%消費者願意轉換至可提供碳足跡計算產品或服務的銀行，從而了解其消費行為所產生的碳排放量。

Visa Eco Benefits具備包括以下特點：