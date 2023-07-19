綠色點心債｜太古地產首間發行人民幣綠色債券籌32億人幣

太古地產(1972)宣布，首次在本地公募債券市場發行人民幣綠色債券，亦為首間公開發行綠色人民幣債券的香港企業，是次涉資32億元人民幣，其中25億元人民幣的票面利率為3.3厘，到期日為2025年，另外7億元人民幣票面利率為3.55厘，到期日為2028年。該批綠色人民幣債券將於本月26日在港交所(388)上市。

最大規模綠色點心債發行

太古指，這亦是自2019年以來首間重返公募點心債市場的香港公司，以及為香港企業最大規模的綠色點心債發行。作為太古地產2030可持續發展策略的一部分，綠色點心債所得款項淨額將會為現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。這些「合資格綠色項目」將列入《綠色債券框架》，涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或應對氣候變化策略，有關債券淨額分配資料將會在公司網站上公布。