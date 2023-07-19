綠色點心債｜太古地產首間發行人民幣綠色債券籌32億人幣

太古地產(1972)宣布，首次在本地公募債券市場發行人民幣綠色債券，亦為首間公開發行綠色人民幣債券的香港企業，是次涉資32億元人民幣，其中25億元人民幣的票面利率為3.3厘，到期日為2025年，另外7億元人民幣票面利率為3.55厘，到期日為2028年。該批綠色人民幣債券將於本月26日在港交所(388)上市。
最大規模綠色點心債發行
太古指，這亦是自2019年以來首間重返公募點心債市場的香港公司，以及為香港企業最大規模的綠色點心債發行。作為太古地產2030可持續發展策略的一部分，綠色點心債所得款項淨額將會為現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。這些「合資格綠色項目」將列入《綠色債券框架》，涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或應對氣候變化策略，有關債券淨額分配資料將會在公司網站上公布。
推動全球最高綠色標準綜合發展項目
太古地產行政總裁彭國邦指，正全力推進1,000億元投資計劃，當中500億元資金將投放於內地市場。綠色點心債所籌得資金將有效推動公司設計及營造擁有全球最高的綠色標準綜合發展項目。這些項目以零售為主導，並以極具知名度的「太古里」和「太古滙」品牌長足發展。將致力開拓可持續發展新領域，建立更多具活力的社區。
彭國邦續稱，這次首度公開發行的綠色點心債，將支持香港特區政府在綠色融資方面的工作，推廣香港成為全球領先的綠色科技和綠色金融中心，以及全球離岸人民幣交易中心。
太古地產此批2年期及5年期的綠色點心債，預期獲評級機構穆迪給予「A2」評級，將通過公司總額40億美元的中期票據發行計劃發行，此債券的相當部分由致力於投資綠色債券、或推動廣泛可持續金融發展的機構投資者認購。滙豐、中銀香港、美銀證券、工銀亞洲及瑞穗為此次債券發行的聯席聯席全球協調人、簿記行及主承銷商。