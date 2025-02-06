綠葉製藥價值低值買

港股受外圍影響短暫反覆，綠葉製藥 (2186.HK) 較暫時52週低位1.97元 (見於今年2月3日)差距少於一成，加上處於2022年12月以來低水平，距今超過兩年零兩個月，認為具備較強防守性。集團致力於在中國、美國、歐洲及其他國家或地區四個規模最大及增長速度最快的治療領域，即腫瘤科、中樞神經系統、心血管系統及消化與代謝，進行創新藥品的開發、生產、推廣及銷售。 於去年9月29日收市發佈的2024財政年度的中期報告顯示，截至去年6月底資產淨值約130.19億元人民幣，而截至去年6月底已發行股數約37.62億股，計出每股淨值折合為3.7196港元，市賬率為0.55倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。

市盈率評估合理值 此外，參考截至2019至2023年12月底 (除了2021年)，以及截至2024年6月底之每期最低市賬率為0.58至1.21倍，平均值為0.96倍，高於現時的0.55倍，反映現價的確偏低。保守分析合理市賬率不少於0.80倍，相對上述每股淨值為3.7196元，計出每股合理值為2.98元，潛在升幅為近四成。 平均最低市盈率為12.21倍 高於現時的9.22倍 而截至去年6月底的倒數十二個月的股東應佔溢利約7.70億元人民幣，相對截至去年6月底的加權平均股數約37.62億股，每股溢利折合為0.2201港元，對比2.03元之市盈率為9.22倍。參考上述五個時期之每期最低市盈率為9.65至17.46倍，平均值為12.21倍，高於現時的9.22倍，同樣反映現價偏低。

平均值相對上述每股溢利為0.2201元，計出每股合理值為2.70元。另可留意截至去年6月底的倒數十二個月收入約63.14億元人民幣，相對截至去年6月底的已發行股數約37.62億股，每股收入折合為1.8038港元，對比2.03元之市銷率為1.13倍，參考上述五個時期之每期最低市銷率為1.00至2.24倍，平均值為1.56倍，高於現時的1.13倍，同樣反映現價偏低。 平均值相對上述每股收入為1.8038元，計出每股合理值為2.81元。綜合上述三種分析，每股合理值為2.70至2.98元，平均值為2.83元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過39.00%。此股顯然屬中長線投資性質；止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。