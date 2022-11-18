維他奶中期多賺3.3倍　恢復派發中期息1.3港仙

維他奶（345）公布至9月底中期業績，半年純利按年增3.3倍至1.4億元，每股盈利同樣增長3.3倍至每股13.3元，恢復派發中期息每股1.3港仙。

維他奶上半年錄得收入36.4億元，增長僅為1%，但經營溢利卻大增399%，至2.1億元，主要是由於中國內地的表現強勁、重新調整廣告和推廣的推出時間以及支出、加上港府補貼、以及經營費用減少所致。溢的利升幅亦抵銷了部份因通脹壓力和不同地區經濟復甦緩慢等而減少的毛利。撇除疫情相關的政府補貼，經營溢利增長接近3倍。

維他奶期內銷售提升及用於客戶的營業推廣的費用支出降低，部份被成本上漲所抵銷，令毛利增加約1,100萬元，毛利率維持在48%；相反，推廣銷售及分銷費用則減少1.2億元或10%。

期內因疫情獲各地政府補貼共 5920 萬

另外，公告披露，維他奶期內因疫情而於中國內地、香港及新加坡等地獲得政府補助5,919.8萬元，較去年的400萬元增加13.8倍，其中約255萬元計入其他收入中、3,056萬元與員工成本作抵銷，另310萬元與銷售成本及經營費用作抵銷。

以固定匯計算，維他奶內地收入增長4%至22.9億元、港澳地區增長6%至10.8億元，澳紐增長8%至3億元。新加坡於過去6個月表現較為遜色，收入下降16%至5,329萬元，並錄得經營虧損。內地、港澳及澳紐期內的收入貢獻分別為61%、29%及8%，新加坡佔不足2%。

公告指出，中國內地業務仍然最大的業務市場，同時亦是擴大業務規模的主要推動力。集團目前的先要任務是透過優化同店的銷售執行工作、全國性擴展以及建立品牌價值的創新，維持中國內地業務的盈利增長及人均消費。