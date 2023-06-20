維他奶全年虧轉盈賺4572萬全年派息2.7仙　小食部業務勁增11%

維他奶國際（345）公布業績，扭虧為盈轉賺4,572萬，去年同期虧損1.59億元；每股基本盈利4.3仙；亦宣告派發末期息每股1.4仙，連同中期息1.3仙，全年共派2.7仙。
維他奶半日收報12.82元，跌0.31%。
虧轉盈受惠成本控制及內地業務
期內，經營溢利1.04億元，去年同期為虧損2.13億元；收入63.41億元，按年減少2.47%；若撇除滙率影響，收入增長2%；毛利率按年升1個百分點至48%，主要由於貿易推廣支出下降以及營運效率提升，其中部分被不利滙率影響、銷售組合改變，以及原材料成本或公用開支成本增加所抵消；而集團獲得新冠病毒病相關政府補貼6,500萬元，較上一財年的2,000萬元，增加2.25倍。
公司表示，雖然原材料價格及公用開支成本高企，但仍錄得經營溢利，主要由於有效成本控制及內地業務的推廣，以及與去年相比香港業務獲得的政府補貼有所增加，公司亦採取特選定價措施，以緩解原材料上漲的價格壓力。
小食部與鈣思寶及新鮮茶帶動收入增加
至於本港業務方面，維他奶指擁強勁復甦，經營溢利按年增長10%，由於有效地執行銷售策略、取消旅遊限制後的人流改善，以及受惠於上課日數增加的維他天地小食部業務，收入較去年增長11%至港幣21.44億元；又表示維他奶鈣思寶蛋白質飲品、維他新鮮茶及氣泡桃橙茶等深受消費者歡迎，帶動收入增加。
維他奶展望植物產品市場實現長期增長
維他奶稱，展望未來，以植物為本的產品市場潛力巨大，加上集團的暢銷產品系列、對市場觸覺的理解、組織規模實力的堅固基礎，致使公司具備實現長期增長的良好條件。不過，於短期內，由於原材料及公用開支價格以及物流開支預計將持續高企，成本壓力或會持續。