維他奶全年虧轉盈賺4572萬全年派息2.7仙，小食部業務勁增11%，又表示維他奶鈣思寶蛋白質飲品、維他新鮮茶及氣泡桃橙茶等深受消費者歡迎，帶動收入增加。(資料圖片)

虧轉盈受惠成本控制及內地業務

期內，經營溢利1.04億元，去年同期為虧損2.13億元；收入63.41億元，按年減少2.47%；若撇除滙率影響，收入增長2%；毛利率按年升1個百分點至48%，主要由於貿易推廣支出下降以及營運效率提升，其中部分被不利滙率影響、銷售組合改變，以及原材料成本或公用開支成本增加所抵消；而集團獲得新冠病毒病相關政府補貼6,500萬元，較上一財年的2,000萬元，增加2.25倍。

公司表示，雖然原材料價格及公用開支成本高企，但仍錄得經營溢利，主要由於有效成本控制及內地業務的推廣，以及與去年相比香港業務獲得的政府補貼有所增加，公司亦採取特選定價措施，以緩解原材料上漲的價格壓力。