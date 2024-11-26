維他奶半年多賺半成 現金大升七成 豪派中期息4仙

維他奶國際(345)公布9月底止半年純利1.71億元，按年多半成；收入34.43億元，升2%；受惠於原材料價格降低及生產程序優化效益，毛利錄17.77億元，升4%，毛利率51.6%，多1.1個百分點；EBITDA錄4.96億元，升18%；每股盈利15.9仙；集團9月底止現金較9月底止大升73.8%，至9.35億元，並表示在有充足可用的現金資源為前提下，有意維持穩定的年度股息派發比率的同時，亦平衡全年股息分派，因此每股中期息4仙，升近1.9倍。

維他奶午後報跌，現報9.74元，跌0.34元或3.4%。

港澳經營溢利大增44%

各區業務表現方面，維他奶指內地線上/線下組合優化及生產程序優化效益使銷售穩定，因此經營溢利錄得15%顯著增長，相當於經營溢利率11%。香港及澳門業務由於收入持續增長及原材料價格降低，經營溢利大幅增長44%，收入則增長3%。至於澳洲及新西蘭業務收入增長恢復至7%，反映於兩區產品需求強勁，期內經營虧損4,600萬元，主要由於生產問題影響中期期間的業務經營，目前問題已經解決，工廠已恢復正常運作。