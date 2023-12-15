維達大股東出售全數72.62%股權　由印尼大亨陳江和以溢價13.5%購入 (更新)

維達國際（3331）早前公布，其大股東瑞典Essity可能出售公司股份。據Essity告知，作為策略檢視的一部分，若干名第三方與Essity就可能出售Essity於公司的股權進行了初步討論。目前Essity持有620,737,112股維達股份，佔公司於公告日期已發行股本總額的約51.59%。
最新維達宣布，印尼大亨陳江和（Sukanto Tanoto）將收購維達股份。維達公告指，亞太資源集團全資子公司（要約人）提出以每股23.5元價格收購維達，要約價較維達上日收市價20.7元溢價13.5%。假設要約獲全數接納，要約人應付的最高總額將為261.3億元。
意味交易完成後，亞太資源國際將持有維達約72.6%股權，瑞典控股股東Essity則將不再持有維達股份。
【12月15日更新】
APRIL目前直接僱用約9000名僱員
據了解，要約人Isola Castle Ltd由Asia Pacific Resources International Limited(APRIL)間接全資擁有。要約人為收購要約項下股份而設的特殊目的公司，而除撥付要約的現金外，其並不持有任何投資。
APRIL由Fiduco Trust Management PTC全資擁有，Fiduco Trust Management PTC為Sukanto Tanoto(作為授予人)設立的全權信託的受託人，其受益人為Sukanto Tanoto的直系家屬。APRIL集團為全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一，其目前直接僱用約9,000名僱員。
Virjoy唯潔雅母企有意收購維達股份
《彭博》引述消息指，金光集團有意競購瑞典Essity AB出售的維達國際股份，每股收購價則超過20元。
據了解，由已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團，旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper（APP）已就收購提出初步建議，並正與銀行商討相關融資，計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品，品牌包括「Breeze清風」及「Virjoy唯潔雅」。
維達收購商討仍進行中
此前外電亦引述知情人士稱，金鷹集團正與顧問一起研究，對維達的潛在收購要約，但商討仍在進行中，金鷹集團仍有可能決定不推進交易。報道指，維達目前市值31億美元左右。對於上述消息，金鷹集團的一位代表不予置評。
據外電早前指出，除新加坡金鷹集團外，包括Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。