維達大股東出售全數72.62%股權　由印尼大亨陳江和以溢價13.5%購入 (更新)

APRIL目前直接僱用約9000名僱員

據了解，要約人Isola Castle Ltd由Asia Pacific Resources International Limited(APRIL)間接全資擁有。要約人為收購要約項下股份而設的特殊目的公司，而除撥付要約的現金外，其並不持有任何投資。

APRIL由Fiduco Trust Management PTC全資擁有，Fiduco Trust Management PTC為Sukanto Tanoto(作為授予人)設立的全權信託的受託人，其受益人為Sukanto Tanoto的直系家屬。APRIL集團為全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一，其目前直接僱用約9,000名僱員。