維達大股東擬出售股權獲多間公司競投　維達國際：與若干第三方進行討論 (更新)

維達國際（3331）公布，董事會注意到最近有關大股東瑞典Essity可能出售公司股份的新聞報導。據Essity告知，作為策略檢視的一部分，若干名第三方與Essity就可能出售Essity於公司的股權進行了初步討論。

目前Essity持有620,737,112股維達股份，佔公司於公告日期已發行股本總額的約51.59%。

此前外電引述知情人士透露，早前除有消息指新加坡金鷹集團考慮收購維達國際，最新另一紙品制造商「Virjoy唯潔雅」的母企金光集團亦加入競購戰，並以每股逾20元競投。

【11月21日更新】