熱門搜尋:
天氣 導盲犬 鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-14 10:31:00

維達據報再獲新財團加入競購　Virjoy母企光集團擬以每股逾20元競投 (更新)

分享：

維達據報獲新加坡金鷹集團加入競購，半日股價升逾2%。

再有新競購者考慮收購維達國際（3331）。外電引述知情人士透露，早前除有消息指新加坡金鷹集團考慮收購維達國際，最新另一紙品制造商「Virjoy唯潔雅」的母企金光集團亦加入競購戰，並以每股逾20元競投。

維達國際股價升1.5%，報19.9元，升至近10日高位。

維達據報獲新加坡金鷹集團加入競購，半日股價升逾2%。

Virjoy唯潔雅母企有意收購維達股份

《彭博》引述消息指，金光集團有意競購瑞典Essity AB出售的維達國際股份，每股收購價則超過20元。

據了解，由已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團，旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper（APP）已就收購提出初步建議，並正與銀行商討相關融資，計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品，品牌包括「Breeze清風」及「Virjoy唯潔雅」。

維達收購商討仍進行中

此前外電亦引述知情人士稱，金鷹集團正與顧問一起研究，對維達的潛在收購要約，但商討仍在進行中，金鷹集團仍有可能決定不推進交易。報道指，維達目前市值31億美元左右。對於上述消息，金鷹集團的一位代表不予置評。

據外電早前指出，除新加坡金鷹集團外，包括Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受