維達據報再獲新財團加入競購　Virjoy母企光集團擬以每股逾20元競投 (更新)

再有新競購者考慮收購維達國際（3331）。外電引述知情人士透露，早前除有消息指新加坡金鷹集團考慮收購維達國際，最新另一紙品制造商「Virjoy唯潔雅」的母企金光集團亦加入競購戰，並以每股逾20元競投。

據了解，由已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團，旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper（APP）已就收購提出初步建議，並正與銀行商討相關融資，計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品，品牌包括「Breeze清風」及「Virjoy唯潔雅」。

維達收購商討仍進行中

此前外電亦引述知情人士稱，金鷹集團正與顧問一起研究，對維達的潛在收購要約，但商討仍在進行中，金鷹集團仍有可能決定不推進交易。報道指，維達目前市值31億美元左右。對於上述消息，金鷹集團的一位代表不予置評。

據外電早前指出，除新加坡金鷹集團外，包括Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。