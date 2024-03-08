維達收購｜獨立顧問建議股東接納金鷹要約　股東4.2收市前需表態接納(更新)

APRIL目前直接僱用約9000名僱員 據了解，要約人Isola Castle Ltd由Asia Pacific Resources International Limited(APRIL)間接全資擁有。要約人為收購要約項下股份而設的特殊目的公司，而除撥付要約的現金外，其並不持有任何投資。 APRIL由Fiduco Trust Management PTC全資擁有，Fiduco Trust Management PTC為Sukanto Tanoto(作為授予人)設立的全權信託的受託人，其受益人為Sukanto Tanoto的直系家屬。APRIL集團為全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一，其目前直接僱用約9,000名僱員。 Virjoy唯潔雅母企有意收購維達股份 《彭博》引述消息指，金光集團有意競購瑞典Essity AB出售的維達國際股份，每股收購價則超過20元。 據了解，由已故印尼華僑富商黃奕聰家族控制的金光集團，旗下紙漿業集團Asia Pulp & Paper（APP）已就收購提出初步建議，並正與銀行商討相關融資，計劃以每股超過20元的價格向Essity AB收購維達大部分持股。APP目前在內地銷售紙類產品，品牌包括「Breeze清風」及「Virjoy唯潔雅」。 維達收購商討仍進行中 此前外電亦引述知情人士稱，金鷹集團正與顧問一起研究，對維達的潛在收購要約，但商討仍在進行中，金鷹集團仍有可能決定不推進交易。報道指，維達目前市值31億美元左右。對於上述消息，金鷹集團的一位代表不予置評。 據外電早前指出，除新加坡金鷹集團外，包括Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。