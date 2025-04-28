熱門搜尋:
金像獎2025 謝霆鋒 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-04-28 16:30:00

網上熱話｜小紅書現「港鐵沿綫貧富地圖」　 海洋公園站變「富豪區」

分享：
內地社交平台小紅書流傳一張創意十足的「港鐵沿綫貧富分佈圖」。(資料圖片)

內地社交平台小紅書流傳一張創意十足的「港鐵沿綫貧富分佈圖」。(資料圖片)

內地社交平台小紅書流傳一張創意十足的「港鐵沿綫貧富分佈圖」，將全港18區沿著港鐵路綫劃分為「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」和「富豪」5個等級，這張充滿主觀色彩的地圖隨即引發兩地網民熱烈討論。其中最令人忍俊不禁的是，海洋公園站一帶竟被標註為「富豪」專區，引起不少網民啼笑皆非。

圖中將全港18區沿著港鐵沿綫劃分為「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」和「富豪」5個等級 不少網民都批評「亂分階段」。(小紅書截圖) 不少網民都批評「亂分階段」。(小紅書截圖) 不少網民都批評「亂分階段」。(小紅書截圖)

新界區多被標籤「窮人」

這張「港鐵沿綫貧富分佈圖」呈現出有趣的階層劃分比例。圖中「富豪」與「有錢人」區域最為稀少分別僅標註了2處和4處；「中產」與「窮人」區域則各佔8處；而數量最多的「一般人」區域共計有10處標籤。當中幾乎將整個港島區描繪成「窮人絕跡」地區，「富豪」集中在海洋公園站一帶，全區只有柴灣被歸為「一般人」。

adblk5

至於「窮人」最多的地區為新界區，包括屯門、天水圍以及北區等地，都被歸類為「窮人」聚居地。九龍則以九龍塘為「富豪區」，尖東、西九龍及何文田等地歸類為「有錢人」。

網民：真正有錢的地方都不通地鐵

帖文在小紅書惹來廣泛討論，有網民認同圖中觀點，留言表示「住香港島一般都是有錢人」。然而，更多網民質疑及反對，指出：「在香港我的理解除了山頂其他人都是一般人」、「屯門、元朗大把有錢人」、「以偏概全」、「亂分階段」、「荃灣樓價跟柯土甸尖沙咀可以比」，更有人直言「真正有錢的地方都不通地鐵」。

adblk6
本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月) 本港各行業最新月薪中位數(2024年5至6月)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能