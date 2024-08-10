網上熱話｜抖音「金融打工人」自稱年薪8位數？　網民質疑「做媒」

香港統計處早前公布，2023年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為1.98萬元，即每年平均23.76萬元。不過，近日網上討論區熱烈討論一則抖音短片，有兩名「金融打工人」接受一個內地自媒體採訪時，自稱年薪7位數，令不少香港網民認為兩人「講大話」，質疑他們是「做媒」。

而在採訪中，該名男士稱，自己在香港一個的的花銷達2至3萬港元，最主要是因為「供樓」，他又表示，自己希望換一間更大的住宅。被問及他們為甚麼在30度高溫下亦穿著西裝，該名男士表示，因為自己希望給客戶的印象更專業。

據影片其中一幕顯示，兩位受訪者的身後寫有「Prudential」的字樣，對比網上資料，應為海港城港威大廈的保誠保險大樓內。

網民：依啲一睇就知媒！

該影片被人轉載到討論區，引起網民留言。有網民質疑影片「做媒」；亦有網民認為兩人所說的月薪不實，又嘲諷二人。網民稱，「海港城，西裝，金融，知咩料啦」、「你想出幾錢糧都得，不過唔夠數要還返俾公司」、「年薪八位數？有點誇，可以做打工皇帝」、「似保險專才」、「一睇就知騙子啦」、「如果做投行fg有百萬都唔奇，但呢兩條友有d假喎」、「金管局總裁人工都好似冇8位數」、「百萬年薪都係$83,000一個月， 行入隨便一間香港醫院都大把」。