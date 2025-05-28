網上熱話｜疑向銀行借幾百萬後移英　港男拒還錢：我唔覺得有問題

香港近年掀起移民潮，其中以移民英國的風氣尤為盛行。然而，移民不僅需要龐大金錢，如何在異地維持生計更是一大挑戰。近日一名港男在社交網發文，透露他帶著數百萬元前往英國，離港前更在香港向銀行借貸一筆可觀金額。但令人咋舌的是，他表明永遠不會返回香港，因此拒絕還錢，甚至直言對於賴帳行為「我唔覺得有問題」。這名港男明目張膽的言論連日來在網上引發爭議。

自爆向銀行 借了一筆「不小的錢」 涉事的移英港男周一(26日)在社交平台Threads發文，回應有人問他「點解可以有幾百萬拎過嚟英國」，他自爆在離港前「喺香港向銀行借了一筆不小的錢，之後就來到英國展開新生活，很多人可能會覺得我這樣做唔啱，但講真我唔覺得有問題。」

該港男解釋：「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來嘅風險。這不是單方面的決定，而是雙方自願簽訂的協議，我選擇離開香港，來到英國，是我自己把握機會、作出的選擇。世界那麼大，為什麼我不能為自己尋找更好的可能性？」 「我只是 利用了我手上的機會」 他又說：「有人可能覺得這是逃避責任，但我認為這世界的事情從來都不是非黑即白。銀行是有能力管理和承擔這些風險的，而我，只是利用了我手上的機會，做咗對自己最好的決定」。

網民看過帖文後紛紛狠批港男的行為，認為他「喺香港借銀行錢走佬移民，同做賊冇分別」，又說會將事件報告給英國部門知道，更有網民起底，指事主曾為一名會計師。 揚言 不回港 認為「我唔係詐騙喎」 面對網民圍攻，港男坦言：「冇錯我係諗住成世唔返(香港)㗎啦！」，但他否認詐騙，「我唔係詐騙喎，我畀嘅入息證明啲TU record全部都係真㗎喎，我係生活有困難還唔到，只係我冇選擇破產而係移民啫」。 他還表示：「我喺香港係爛TU(信貸評級)，但我來到呢邊(英國)咩信用卡申請到，因為銀行戶口有資產」，不過他不擔心信貸評級會影響入籍英國的資格審核，就算無法入籍英國亦無所謂，「當然我都諗過會唔會有影響啦，但嚟咗差唔多3年我都幾肯定冇，如果唔畀入籍，其實都唔緊要，唔返香港就得」。