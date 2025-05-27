網上熱話｜網民傳授「日儲20蚊」儲錢大法　港女實測：月儲XXXX可做業主

買樓置業可謂人生大事，但香港寸金尺土，一般打工仔想上車並非易事，但沒想到每日儲一些小錢，也能逐步實現置業夢想。近日有網民分享「無痛儲錢大法」，以每日儲20元起步地儲錢，惹來一名港女留言，表示每月儲起「一筆錢」，15年後剛剛成為業主，相關儲錢的話題惹來網民討論。

事緣有網民在社交平台Threads分享其儲蓄成果，並上載一張手持一疊20元和幾張500元鈔票的照片，表示「唔記得由幾時開始，起初每日儲廿蚊，因為銀包點都有，到後期每日儲40元，咁就(儲到)$3,660，應該可以堅持到年尾。」有關帖文隨即引起網民討論，至今獲得逾千讚好，更掀起一場儲蓄心得的交流。

其中，有網民上載一堆厚重的100元紙幣，並留言「我嗰陣儲完400日就入咗落銀行」，並透露相中的「紅衫魚」每紮100張，即每紮1萬元，四紮便是4萬元，其儲蓄方式也引起部分網民關注。

月儲5000元 15年上車

最引起共鳴的是一名港女交待自己的戰績，她留言表示：「我冇乜恆心日日數住儲，所以每月一出糧，就儲5,000元入去一個，只有去銀行用簿仔才能提錢的戶口。之後才用餘下的錢來過生活。儲咗15年後，我剛成為了業主」。

對於港女的帖文，樓主就表示自己「鍾意現兜兜咁儲，每日睇住佢遞增，更加有動力去儲」。另一網民表示：「以前有人真係咁教我，每日儲10蚊，1年儲到3,650(元)，十年儲到36,520(元)，100年儲到366,100蚊，仲問我係咪覺得儲錢好易呢！」這番話同樣引起了網友的共鳴，獲得了不少點讚。