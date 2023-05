網上熱話｜美團KeeTa上周未開業　騎手App率先獲5星好評

KeeTa未在港營運已收5星好評

據App Store上的「KeeTa Rider」程式評價中,可見多人留言並給予5星好評,該App平均得分更高達4.6分,而好評均由上周四(18日)發布,當時KeeTa尚未在港營運;而當中稱讚的種類多多,包括運作順利、訂單多、以及客服細心專業。

其中有名為「KeeTa大將軍」的人留言,大讚KeeTa Rider並稱,「相較Foodpanda和Deliveroo常常會出現派送定制和限制時間,這讓我的收入和進度受到了不便和影響」。

好評中亦有不少以英文留言,更稱自己愛上KeeTa,「Every word is gemuine and I never like to write reviews…I’m seriously in love with keeta desipite that I have just it out.」(每個字都是真確,我從來不愛寫評論...儘管我試用後,我真的愛上了 KeeTa。)