網上熱話｜YouTuber「大J」稱「All in」bitcoin比特幣　網民批炫富

據coindesk數據顯示，bitcoin比特幣的價格，由上月高位70,079美元回落，周一（5日）低位曾見49,000美元瀉近三成。不過，近日幣價再彈高，截至8月8日下午4時50分，bitcoin比特幣報57,300美元，較低位彈高18.2%。

環球股市、加密貨幣等市場近期接連出現大幅波動，同時亦吸引投資者「撈底」買幣投資。其中本港著名YouTuber「大J」，更於社交媒體上，公開自己購入bitcoin比特幣，惟其後卻收獲一堆「負評」，被網民批評炫富。

本港著名YouTuber「大J」日前於社交媒體上，公開自己購入bitcoin比特幣。據他貼出的圖片顯示，他目前擁有逾5枚（5.32449585 BTC）比特幣，以目前每枚57,300美元的價格計算，他持有價值或達305,093.6美元（折合約237.64萬港元）。

若「大J」是從周一最低位、49,000美元購入，即他已獲利至少4.42萬美元（折合約34.42萬港元）。

「大J」稱「All in」bitcoin比特幣

「大J」又在該帖文寫道，「All已in（全購入）。一係將來衣食無憂，一係drop to zero（跌至零）瞓街。」他亦醒目「戴定頭盔」，稱「並非投資意見」，另呼籲粉絲「唔識唔好玩」。

不過，大部分網民卻認為，他發文的用意是在炫富，批評他「曬命」，「你po出來晒（曬）命?」、「幾球野曬命」、「炫富」、「十個光頭九個富」。亦有網民質疑他會否騙錢，「條友講既野唔洗信，有前科」、「識投資係唔會all in」、「尋日定前日先話一半美股一半bitcoin，all in都有得分一半all?」。