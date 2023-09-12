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財經
2023-09-12 17:55:22

網上險企｜Blue年度化保費等值飆近3倍 推5周年優惠

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網上險企｜Blue年度化保費等值飆近3倍 推5周年優惠

Blue公布上半年錄得理想成績，並推出「5周年大激賞」。

網上人壽保險公司Blue公布錄得理想成績，今年上半年的年度化保費等值(APE)較去年同期增長近3倍，而今年首季的新業務價值(VNB)亦較去年同期上升逾六成。集團同時宣布，自2018年成立以來已在踏入5周年，並推出「5周年大激賞」，以感謝客戶支持。

Blue｜定期人壽保TL3首年三折

Blue指，客戶由即日起至1111日可享「定期人壽保TL3」首年三折優惠；特選WeCare系列保障首年五折優惠；全新BlueMore健康平台，首次登入即賞50 HealthCoin「短期高息儲蓄保ST1」每年保證5%回報，限量500份；藥劑保障入門計劃首年只需5元，原價538元。

Blue現時提供六大保險種類，涵蓋人壽、危疾、個人意外、醫療、儲蓄和微保險，在過去1年更將保險產品數目擴展至20種。行政總裁兼執行董事孔德秋表示，Blue自成立以來致力從科技、產品與市場創新顛覆傳統保險行業，以創新思維，扭轉大眾對保險的刻板印象，並任何時候均能靈活自主地投保和管理保單。他續道，Blue積極拓展保障範疇，擬於今年內進軍個人牙科保障，涵蓋大灣區牙科醫療保健服務，旨在為廣大客戶提供物有所值的保障，緊貼市場變化萬千的需求。

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