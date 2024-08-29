網易據報中國起訴暴雪一審獲勝，暴雪遭法院凍結近1.4億人幣財產。

內媒引述「中國裁判文書網」資料報道，網易（9999），旗下上海網之易網絡科技發展，近日與動視暴雪旗下暴雪娛樂（Blizzard）就電腦軟件著作權許可使用合同糾紛，新增民事一審裁定書信息。網易於一審獲勝。 《21世紀經濟報道》報道，一審裁定書內容顯示，申請人上海網之易網絡科技發展申請符合法律規定，查封、扣押及凍結被申請人暴雪娛樂財產約1.39億元人民幣。

2023年已指 暴雪條款涉嫌不平等 根據媒體報道，2023年4月，上海網之易網路科技發展有限公司就暴雪娛樂有限公司違反系列授權協議在上海提起訴訟，要求退還3億欠款。款項包括網之易已全額支付的《魔獸世界》等停服遊戲相關退款、未售遊戲商品庫存的預付款項、數款未開發遊戲的預付保證金等。

同時，該案也涉及《魔獸世界》等國服代理遊戲相關協議中，包含多個偏向暴雪單方權益的不平等條款，相關條款的合法性、可執行性存在巨大爭議。愛企查案件程序進度資料顯示，該案件曾多次於上海市浦東新區人民法院開庭。 今年4月10日，網易遊戲與暴雪、微軟共同宣布，將從2024年夏季開始重新將暴雪遊戲帶回中國伺服器，遊戲的日常運作將交由位於廣州的網易互娛營運中心負責，而網易的雷火工作室則將負責行銷工作。