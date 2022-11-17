網易與暴雪分手急瀉1成半 暫停中國大部分暴雪遊戲

美國遊戲開發商和發行商暴雪娛樂（Blizzard）今天宣布，由於與網易（9999）公司的現行許可協議將於2023 年1 月23 日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《魔獸爭霸III：重製版》、《守望先鋒》、《星際爭霸系列》、《暗黑破壞神III和風暴英雄》。其中，手機遊戲《暗黑破壞神：不朽》由網易和暴雪聯合開發，得益於暗黑系列IP知名度和玩法，以及網易對手遊、當地語系化的經驗，海外上線首月下載量便突破千萬，為暴雪貢獻近4,900萬美元收入。

消息傳出拖累網易股價，網易今早急挫，最多跌14.6%，低97.2，最新報99.45元，下跌12.6%，成交8.9億元。

動視暴雪（ATVI）月初公布今年第三季財報，稱中國簽約代理協定將於 2023 年 1 月到期，正在討論續約內容，但可能無法談成雙方都滿意的結果。

網易：不得不接受此決定

內地《36氪》報道，網易表示，一直在盡最大努力和動視暴雪公司談判，希望推進續約。經過長時間的談判，仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。非常遺憾動視暴雪在今天先行宣佈了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為玩家服務到最後一刻。