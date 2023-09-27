網約車丨AlipayHK擴大內地平台合作商 並增拓境外call車服務

AlipayHK宣佈接入內地幾乎所有網約車，除內地外，AlipayHK的網約車服務更遍佈至日本及泰國等地。

AlipayHK宣布透過Alipay+跨境支付方案，拓展跨境網約車服務。即日起用戶使用AlipayHK可以一鍵預約包括滴滴出行在內，內地幾十個品牌平台的網約車，覆蓋內地幾乎所有網約車服務。此外，AlipayHK的網約車服務更遍布至日本及泰國等地。適逢中秋國慶連假臨近，AlipayHK將攜手本地、內地及澳門商戶提供高達總值近6,000港元優惠，包括內地60港元通用優惠券等，市民在大灣區內玩樂消費都有著數。

即日起至10月31日，AlipayHK於內地消費可領60港元通用優惠券，於內地合作商戶消費更可領取總值5,500港元內地人氣商戶優惠。

現在，AlipayHK用戶到達內地或海外，在AlipayHK app首頁進入「跨境專區」或「應用中心」內點擊「跨境call車」，輸入出發地及目的地，並揀選心水網約車品牌及價錢，即可一鍵call車。即日起至10月31日，用戶在內地使用跨境call車服務，即可享滿11港元減免10港元折扣優惠，記得在使用服務前，先要進入首頁的「跨境Call車」宣傳橫幅領取優惠，才能夠在付款時自動扣除。

此外，AlipayHK早前經已將乘車碼接入深圳地鐵公交、中山及佛山公共巴士等港人常用公共交通工具，現在AlipayHK亦已支援深圳口岸接駁巴士付費，港人過境深圳可使用AlipayHK乘車碼，乘搭從口岸到熱門景區、商區的接駁巴士，方便深港出行。

適逢中秋、國慶連假，AlipayHK更聯乘中港澳三地商戶，共送出近6,000港元優惠，讓用戶在假期無論在本地消費，抑或到內地、澳門遊玩，都可以享受既方便又划算的流動支付體驗。

本地優惠：夥零售業界派商戶優惠券

為積極響應政府「香港夜繽紛」計劃，AlipayHK夥香港零售管理協會、逾50個商戶推出夜間消費送商戶優惠券的計劃。由本周五(9月29日)中秋節起至11月30日，如AlipayHK用戶在晚上8時至凌晨3時，以AlipayHK消費滿200港元，便會獲發有效期一星期的電子優惠券，消費者可於隨後一周的任何營業時段，在參與活動的零售店舖或食肆使用優惠券。參與商戶涵蓋不同種類，包含連鎖超市、電器、服裝、珠寶等零售商戶及食肆等提供的折扣、回贈或禮品優惠，優惠總值逾數千港元。

內地優惠： 60港 元通用禮券包 近 15 個內地商場送港人專享優惠

假日北上消費受追捧，即日起至10月31日，AlipayHK攜手近15個內地人氣商場推出多重優惠，每人至少可領5,500港元着數，分別有AlipayHK價值60港元暢遊內地優惠券及逾150款商場禮遇，如在福田星河COCO Park購買茉莉奶白茶飲可減人民幣4元、KUDDO咖啡深圳領展中心城店和萬象前海店均可享9折優惠等。

是次參與優惠活動的商場包括深圳領展中心城、萬象前海、深業上城、福田星河COCO Park、卓悅中心、卓悅匯、福田卓悅intown、前海卓悅intown、睿印、深圳灣萬象城、益田假日廣場、深圳海上世界、珠海橫琴創新方等，通用優惠券亦可覆蓋皇庭廣場、壹方城、壹方天地、南山寶能·all city、天虹龍華購物中心、深圳之眼等熱門商圈。用戶前往AlipayHK「跨境專區」進入「暢遊內地優惠」專頁，即可領取心水優惠，數量有限，先到先得。

另外，由9月29日至10月31日在內地消費時使用AlipayHK選擇綁定中銀信用卡支付，更可額外獲得30港元消費優惠券。每位用戶可在AlipayHK「跨境專區」領取中銀信用卡優惠券包，當中包括6張5港元的優惠券，合共可減30港元，額滿20港元即可扣減5港元。

澳門優惠： 48港 元著數優惠 覆蓋逾 2 萬商戶及交通

AlipayHK用戶進入「Alipay+ Rewards」選擇「中國澳門」目的地專頁，即可一鍵領取總值48港元專屬優惠，於澳門超過2萬AlipayHK合作商戶及指定公共交通工具消費滿一定金額便可使用。