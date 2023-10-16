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財經
2023-10-16 14:55:00

網紅實名制｜內地擬推「大V」實名制網民讚好　微博股價跌逾5%

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網紅實名制｜內地擬推「大V」實名制網民讚好，微博股價跌逾5%。

內地網絡擬推行「網紅實名制」，有「大V」發帖指，必須在頁前端展示真實姓名；當中微博（9898） CEO王高飛在其未展示自己實名的帳號「來去之間」也有討論實名制事宜，引起輿論指是否間接證實事實。

微博股價跌逾5%

內地網民紛紛支持政策，不過卻無助股價，微博今早（16日）開市後即插水，早段下滑4%，午後跌幅加劇至5%，報94.25元，而成交額僅85萬元。

至於其他內地網絡平台股亦急插，嗶哩嗶哩（9626）跌3.6%；快手（1024）近2%；知乎（2390）跌2.7%。

內地擬推「大V」實名制

上周五（13日），於微博上擁有逾300萬粉絲的內地財經「 大V」洪榕發文指，「全網自媒體要實施前台實名制了，真實姓名要在一級頁面前端展示，粉絲可以知道自己關注的大V究竟是男是女，是現實中的誰」，引發內地網民熱議，不少內地網民支持，指「妖魔鬼怪要現形」。

據洪榕貼文解釋，即於10月底前，擁有100萬粉絲的自媒體賬號，需在前台展示真實姓名；12月份擁有50萬粉絲的自媒體賬號，需在前台展示真實姓名；擁有10萬粉絲的自媒體賬號，則要在後台完成身份實名認證，且在前台展示職業信息。

內地網民亦讚好，表示強烈支持，「所謂大V魚目混雜太久了，網路一片烏煙瘴氣」、「希望是真的，支持全體實名制，還能打擊水軍。」；但亦有不少「大V」分享擔憂，指擔心人身安全及線上騷擾增加。

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