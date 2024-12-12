總商會料今年GDP增2.4%遜預期　調查揭明年17%企業擬裁員

香港總商會今(12日)舉辦記者會公布經濟預測，表示今年全年實質經濟增長為2.4%，低於政府預估的2.5%，明年經濟增長則放緩至2.3%。同時，其年度「商業前景問卷調查」顯示，儘管香港企業對未來保持審慎樂觀，但仍面臨全球經濟放緩、成本上升及地緣政治挑戰的壓力。

總商會經濟師馮凱盈指出，經濟增長略低於政府預測，是因為私人消費開支佔本地生產總值的三分之二至七成，聖誕市道的影響成為焦點。她警告外部風險，包括傳統市場增長乏力和地緣政治不穩，但也提到大型基建和活動將吸引旅客，提振旅遊和零售業，預計股市和樓市將穩定向好，刺激消費和投資。總商會亦關注明年3月兩會是否會出台提振經濟的政策。

主席陳瑞娟認為，結果與調查時的氣氛有關。她引用世貿組織指出，香港及內地經濟表現優於其他地區，但全球地緣政治動盪使外向型經濟面臨挑戰，需尋找新資金。她認為企業對來年的看法審慎樂觀，並相信中央近期表示將放寬貨幣政策和擴大財政支出，有助提振信心，減少地緣政治的負面影響。

44%企業看淡明年經濟

此外，總商會年度「商業前景問卷調查」顯示，約31.1%的企業預期明年業務增長，45.2%認為業務將保持不變。對於未來12個月的經濟預測，18.3%的企業表示正面，25.1%持中立態度，但有44.3%的企業對經濟前景感到悲觀。