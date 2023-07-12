總理李強：平台經濟大有可為 中概股盤前造好

國務院總理李強今日下午主持召開平台企業座談會，並指平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供新空間。(網上圖片)

據《央視新聞》報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今日下午主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議，並指，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供新空間，為創新發展提供新引擎，為就業創業提供新管道，為公共服務提供新支撐，在發展全域中的地位和作用日益突顯。多隻中概股在美股盤前造好，其中拼多多及BOSS直聘曾升逾4%；京東集團(9618)及阿里巴巴(9988)曾升約3%。

拼多多、京東提交書面發言

座談會上，美團(3690)、小紅書、海智線上、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，另外拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航太雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

李強又指，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。