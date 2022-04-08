績後出手｜紅杉兩度減持套60億 美團假破位基金狠沽

科│技│股│弱

科技股弱勢持續，當中美團(3690)更遭基金狠沽！上月中起持續橫行並受阻170元的美團，昨早段曾高見172.5元，見近1個半月高，但股價破位後即掉頭，收市倒跌1%或1.6元，報159.3元，成交額60.2億元，超越騰訊控股(700)成為最活躍港股。收市後聯交所資料披露，美團基金股東紅杉資本過去一周兩度減持，合共套現逾60億元，涉約0.7%股權。

聯交所披露權益顯示，美團非執行董事、紅杉創始管理合夥人沈南鵬於本周三沽出約1,296.3萬股美團，每股平均價為161.7422元，涉資約20.97億元；而於上周四(上月31日)他亦減持2,557.8萬股，每股平均價153.8元，套現約39.3億元，兩次共套現約60.3億元。兩次減持後，沈南鵬持有美團股權由4.71%降至3.98%。資料顯示，相關減持實質由紅杉旗下基金在場內及場外進行，全數為B股。

紅杉近年已多次將美團持股分派予合夥人，從而令持股持續下降，包括去年9月分派4,481萬股B股，今年1月再分派3,111萬股。至於沈南鵬亦曾在去年9月及10月減持美團。

大摩列首選股名單 看220元

不過大行對美團仍未太悲觀。摩根士丹利發報告，將美團列入其首選股名單，重申評級「增持」，目標價220元，相當於明年預測市銷率3.8倍，潛在升幅38.1%。報告指集團雖然受新冠肺炎疫情打擊核心業務增長，但中長線表現仍看好，預料2019至2022年度收入複合增長33%。

港股兩日失694點 北水沽騰訊

大市方面，美國聯儲局會議紀錄放鷹，恒生指數昨收市挫271點或1.2%，報21,808點，失守二萬二，連挫兩日累失694點；恒生科技指數報4,474點，跌113點或2.5%。主板成交額1,173億元， 大市沽空率18.8%。北水吸資1日後今又走資，滬深港股通合共淨沽額9.34億元，騰訊成拋售對象，昨淨沽出5.2億元，股價則挫1.7%，至374.4元。