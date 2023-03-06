繼續觀望｜港股通吸資4個月多 偷步炒兩會 分析料未轉勢

內地正召開兩會，並將今年國內生產總值(GDP)增長目標定在5%左右，較市場預期的6%低。資金上周已率先炒作兩會概念，尤其基建股明顯衝高，北水亦以ETF(指數買賣基金)為目標掃貨，上周全周淨吸資近158億元，為去年10月底後約4個月來最多，並已超過2月全月的淨吸資額。不過分析指，市場仍需觀望更多兩會的消息，以及本周五美國公布的非農就業數據，相信港股續在千點水平上落。

恒生指數上周五報20,567點，全周漲2.8%或557點，結束連跌4周的困局。美股上周五呈強，不過港股美國預託證券(ADR)普遍未有方向，滙豐控股(005)及騰訊控股(700)ADR較港分別高0.8%及0.6%，但內銀及地產股等向下，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開52點，至20,619點。

基建熱炒 中車上周飆16%

兩會召開前夕，基建股成上周市場寵兒，中國交通建設(1800)全周累漲近14%，中國中車(1766)更大升16.3%；中國鐵建(1186)及中國中鐵(390)則分別飆11.3%及11%；中國中冶(1618)及中鋁國際(2068)亦分別有10.9%及7%進帳。

