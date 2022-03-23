續不派息 調整利潤增七成勝預期 小米收入出貨齊破頂

藍│籌│業│績

小米集團(1810)手機市場份額持續上升！集團昨公布去年底止全年純利193.39億元(人民幣，下同)(約237.4億港元)，按年跌約半成，非國際財務會計準則經調整利潤220.4億元，大升69.5%，為上市後增長最高的一年。集團指，去年各分部業務全年收入均破頂，同時小米智能手機年度出貨量及市場份額均創歷史新高；集團另擬斥100億港元作股份回購。有大行認為，小米估值吸引，目前是長線吸納時機。

小米昨收市報14.2港元，升0.82港元或6.1%，成交額16.5億港元。

小米去年收入3,283.09億元，大升33.5%，當中境外收入1,636億元，增33.7%，佔總收入49.8%，整體毛利亦漲58.5%，至582.6億元，每股盈利0.78元，維持不派息。集團預計未來5年研發投入將超過1,000億元。

全球市佔率14.1% 排第三

集團指，去年其全球智能手機收入2,089億元，多37.2%，出貨量增長30%，至1.9億部，據Canalys數據，去年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為14.1%。另外，IoT與生活消費產品收入850億元，升26.1%；互聯網服務收入282億元，多18.8%。截至去年底止，小米全球MIUI月活躍用戶5.09億，多28.4%，全年全球淨新增MIUI月活躍用戶數約1.13億。單計去年底止第四季，小米收入855.75億元，升21.4%，利潤則大跌72.2%，至24.43億元，經調整利潤44.73億元，升39.6%。

小米集團總裁王翔表示，小米今季供應鏈仍然緊張，尤其芯片供應較差，加上新冠肺炎疫情下亦不利物流，但下月已內地已陸續恢復，估計下半年供應情況會見改善。他又指集團歐洲市佔率22.5%，西歐僅16%，相信仍有增長空間。

花旗指估值吸引 長線可增持

花旗指，小米前景仍具挑戰，關注管理層對供需問題的看法，以及投資電動車業務的金額。不過該行指小米預測市盈率僅11倍吸引，重申「買入」評級，目標價由32港元，降至27港元，建議有耐性的投資者可增持。