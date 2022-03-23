續不派息 調整利潤增七成勝預期 小米收入出貨齊破頂

藍│籌│業│績
小米集團(1810)手機市場份額持續上升！集團昨公布去年底止全年純利193.39億元(人民幣，下同)(約237.4億港元)，按年跌約半成，非國際財務會計準則經調整利潤220.4億元，大升69.5%，為上市後增長最高的一年。集團指，去年各分部業務全年收入均破頂，同時小米智能手機年度出貨量及市場份額均創歷史新高；集團另擬斥100億港元作股份回購。有大行認為，小米估值吸引，目前是長線吸納時機。
小米昨收市報14.2港元，升0.82港元或6.1%，成交額16.5億港元。
小米去年收入3,283.09億元，大升33.5%，當中境外收入1,636億元，增33.7%，佔總收入49.8%，整體毛利亦漲58.5%，至582.6億元，每股盈利0.78元，維持不派息。集團預計未來5年研發投入將超過1,000億元。
全球市佔率14.1% 排第三
集團指，去年其全球智能手機收入2,089億元，多37.2%，出貨量增長30%，至1.9億部，據Canalys數據，去年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為14.1%。另外，IoT與生活消費產品收入850億元，升26.1%；互聯網服務收入282億元，多18.8%。截至去年底止，小米全球MIUI月活躍用戶5.09億，多28.4%，全年全球淨新增MIUI月活躍用戶數約1.13億。單計去年底止第四季，小米收入855.75億元，升21.4%，利潤則大跌72.2%，至24.43億元，經調整利潤44.73億元，升39.6%。
小米集團總裁王翔表示，小米今季供應鏈仍然緊張，尤其芯片供應較差，加上新冠肺炎疫情下亦不利物流，但下月已內地已陸續恢復，估計下半年供應情況會見改善。他又指集團歐洲市佔率22.5%，西歐僅16%，相信仍有增長空間。
花旗指估值吸引 長線可增持
花旗指，小米前景仍具挑戰，關注管理層對供需問題的看法，以及投資電動車業務的金額。不過該行指小米預測市盈率僅11倍吸引，重申「買入」評級，目標價由32港元，降至27港元，建議有耐性的投資者可增持。
舜宇多賺2% 末期息1.118元
另外，同為手機股的舜宇光學(2382)去年純利49.88億元(約62億港元)，按年升2.4%，營業額374.9億元，跌1.3%，因手機鏡頭出貨量減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價均下降影響。期內毛利87.3億元，揚0.4%，毛利率23.3%，多0.4個百分點，末期息每股派0.91元(約1.118港元)，升2.5%。
該股將加大在VR/AR、機器視覺、激光雷達等領域的研發投入，提高產品集成度及技術含量。
恒地基礎溢利減9% 維持派息
至於恒基地產(012)去年純利131.9億港元，按年升29.5%，基礎溢利136.2億港元，減9%，基礎盈利減少主要欠特殊收益等，末期息每股派1.3港元，全年股息維持派1.8港元。集團期內營業額235.2億港元，跌6%，本港物業銷售額116.1億港元，跌17%，稅前盈利41.9億港元，減46%，去年出售包括啟德The Henley(第1期及第3期)、鴨脷洲逸南、鰂魚涌The Holborn等，截至去年底未入帳合約銷售額134.1億港元，當中108.7億港元預期可隨物業落成並交付買家於今年入帳。
如無新冠肺炎疫情影響，今年推出包括啟德、粉嶺及旺角等12個發展項目，連同尚餘存貨，本港約有1.05萬伙住宅單位，或288萬方呎樓面面積供銷售。內地方面，續於一線及重點二線城市物色投資項目，並與內地發展商加強合作。