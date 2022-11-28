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財經
2022-11-28 10:21:00

續牌成功 濠賭股逆市上揚永利升14%

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續牌成功 濠賭股逆市上揚永利升14%

澳門6家賭牌持有人成功獲續牌，濠賭股逆市造好，永利升14%。（資料圖片）

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