續租租金轉跌2.2% 領展保出租率 短期犧牲租金

領展(823)昨公布3月底止全年零售商戶銷售額按年下跌3%，續租租金調整率負2.2%。集團表示，受成本上漲、電商及跨境消費等因素影響，本港零售市場仍面臨困境。首席營運總裁卓格理預料，新一財政年度租金續租仍有壓力，集團將專注保持出租率，已做好在短期續租租金上作出犧牲的準備。 領展集團行政總裁王國龍補充，集團去年度香港零售物業組合出租率維持約98%。儘管本港續租租金調整率由去年同期的正7.9%，轉為負2.2%。續租後加租的租約比例減少，但與同業相比，領展的成績並不算差。

港人北上成結構性影響 王國龍又提到，港人北上消費形成結構性影響，市況難以重回2017、2018年的環境，不過領展旗下商場以家庭式消費及餐飲業為主，有助留客。同時集團投資大灣區、深圳及廣州等地商場亦有助於對沖香港零售業低迷所帶來的負面影響。 談及利率變化，王國龍認為，息口上落對領展主要的公屋客群影響不大，集團會將重點放在最低工資調整以及就業率兩方面，並同時留意利息持續上升對租戶進貨、融資成本造成的影響。 末期派137.45仙 股息率6.6厘 業績方面，領展去年度可分派總額按年增長4.6%，至70.25億元，主要由於香港業績相對較好及上海七寶領展廣場的全年貢獻、財務成本減省以及一次性稅項處置及調整，部分增幅被成本上升所抵銷。每基金單位末期分派137.45仙，升3.7%。領展昨收報40.9元，以全年派息272.34仙計，股息率約6.6厘。

此外，領展去年度收益及物業收入淨額分別按年增長4.8%及5.5%，至142.23億元及106.19億元，增長主要得益於大部分營運市場的表現均有所改善。投資物業組合的估值則減少6.6%，至2,204.13億元。